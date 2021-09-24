Жителя Сумщины могут посадить за два спиленных дерева в лесу

Сегодня во время патрулирования территории природно-заповедного фонда сотрудники отделения полиции №2 (пгт Краснополье) Сумского отдела полиции совместно с лесничими обнаружили мужчину, который уже успел спилить два дерева, и неизвестно, сколько еще ущерба он мог нанести, если бы не вмешались правоохранители.
На место происшествия немедленно была вызвана следственно-оперативная группа для документирования данного факта.
Древесину и орудие сруба сотрудники полиции изъяли.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 246 "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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