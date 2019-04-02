На Химгородке «омолодили» тополиную аллею Возле Сумской горбольницы№ 5 «зеленстроевцы» обрезали тополя.

Таким образом они «омолодили» деревья. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Людмила Говейная.

«Возле нашей Сумской больницы № 5 была уникальная тополина аллея. Теперь ее "Зеленстрой", как объяснили мне "зеленстроевцы", омолодили. Спрашиваю: сколько лет было деревьям? Кто обследовал? Ответ: – Не переживайте! Обследовали, и комиссия горсовета протокол составила. А нам что сказали - то и делаем. Снова спрашиваю: - А кто вам сказал, объяснил, что именно такое издевательство над деревьями и есть омоложение? Ответ: - Женщина, идите по своим делам. Нам как сказали, так и поступаем. Я, конечно, не биолог, но у меня было такое впечатление, что тополя плакали, и сейчас им очень стыдно стоять нагими. Может, это моя фантазия? Кто из биологов знает, как правильно?», - написала она.

Напомним6 такое «омоложение» применяется в Сумах уже больше 10 лет. Начинали с городского парка, затем по всему городу…