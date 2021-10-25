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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:01399

На Сумщине нелегальных лесорубов будут судить еще и за убийство свидетеля

Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех человек по факту незаконного поруба деревьев и убийства свидетеля их противоправных действий. Двое из них будут отвечать также за лишение свободы потерпевшего.

По данным следствия, трое жителей Шостки занимались незаконным порубом деревьев. К перевозке древесины они привлекали еще одного местного жителя. Когда их остановили сотрудники полиции, мужчина дал обличительные показания правоохранителям. Уже 27 марта 2021 года двое обвиняемых затолкали свидетеля в авто и уехали за город. По дороге они забрали третьего подельника. Заехав в лесополосу вблизи с. Московское, все вышли из авто. Двое удерживали потерпевшего за руки, а третий достал из багажника авто топор, которым трижды ударил его. 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего зарыли в лесополосе. Только через месяц правоохранителям удалось установить обстоятельства исчезновения свидетеля и разоблачить лиц, причастных к преступлению.

В то же время, троим обвиняемым инкриминирован также незаконный поруб 62 деревьев породы «ольха» общей стоимостью почти 400 тыс. грн.

Досудебное расследование проведено работниками Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Вырубка деревьев Убийство
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