В Сумах в парке поймали нелегального лесоруба Полицейские открыли уголовное производство по факту незаконного поруба деревьев.

Вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что в парковой зоне в Сумах слышно, как кто-то пилит деревья.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Прибывшие на вызов полицейские увидели 46-летнего мужчину, совершавшего незаконную порубку деревьев. Злоумышленник уже успел спилить сосну и начал пилить другую, но неизвестно сколько ущерба он мог нанести, если бы не вмешались правоохранители.

Древесину, топор и пилу сотрудники полиции изъяли, а в отношении мужчины открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 246 «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса». Досудебное расследование продолжается.