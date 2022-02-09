В Сумах в парке поймали нелегального лесоруба

Вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что в парковой зоне в Сумах слышно, как кто-то пилит деревья.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.
Прибывшие на вызов полицейские увидели 46-летнего мужчину, совершавшего незаконную порубку деревьев. Злоумышленник уже успел спилить сосну и начал пилить другую, но неизвестно сколько ущерба он мог нанести, если бы не вмешались правоохранители.
Древесину, топор и пилу сотрудники полиции изъяли, а в отношении мужчины открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 246 «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса». Досудебное расследование продолжается.
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