Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:41532

Кролевецкие полицейские задержали нелегальных лесорубов (видео)

Благодаря сотрудничеству с работниками лесхоза правоохранители обнаружили 30-летнего мужчину, который спилил 32 дерева сырорастущих березы, ольхи и осины.

В дежурную часть отделения полиции № 1 (г. Кролевец) позвонил лесничий. Он сообщил, что при объезде территории леса в с. Белогривое обнаружил 32 дерева в загруженном тракторном прицепе и лесоруба.

Прибывшие на место происшествия работники полиции обнаружили двух жителей района, совершивших незаконный поруб. С места происшествия изъяты трактор «Белорус-821» с прицепом, бензопила, 3 канистра с жидкостью (бензин, масло) и указанная древесина.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба, нанесенная лесному хозяйству.

По данному факту полицейские назначили ряд экспертиз и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, либо ареста сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Вырубка деревьев
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине нелегальных лесорубов будут судить еще и за убийство свидетеля
05.11.2021 11:01

На Сумщине нелегальных лесорубов будут судить еще и за убийство свидетеля

Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех человек по факту незаконного поруба деревьев и...

В Сумах в детском парке «Сказка» хотят срубить 26 деревьев
24.09.2021 16:01

В Сумах в детском парке «Сказка» хотят срубить 26 деревьев

Департамент инфраструктуры просит депутатов горсовета выделить 190 тыс. грн. на удаление деревьев в детском парке «Сказка»....

На Сумщине полиция расследует незаконные порубки леса
08.09.2021 13:46

На Сумщине полиция расследует незаконные порубки леса

7 сентября сотрудники полиции Сумского и Конотопского районов обнаружили две незаконные порубки леса....

Сумской суд взыскал с агролесхоза 110 тыс. грн штрафа за незаконную вырубку леса
08.09.2021 13:08

Сумской суд взыскал с агролесхоза 110 тыс. грн штрафа за незаконную вырубку леса

В Хозяйственный суд Сумской области с иск обратилась Государственная экологическая инспекция в Сумской области к ответчику - предприятию «Великописаревский агролесхоз»...

На Сумщине будут судить главного лесничего агролесхоза за незаконную вырубку леса
30.08.2021 12:25

На Сумщине будут судить главного лесничего агролесхоза за незаконную вырубку леса

Конотопской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного лесничего дочернего предприятия «Конотопский агролесхоз», который, злоупотребляя...

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили всего у 58 человек
Сегодня 09:06
Сумские таможенники изъяли у молдованина контрабандные айфоны
Сегодня 16:01
«Альянс» вышел на третье место в Первой лиге
Сегодня 15:26
По-прежнему «красная»: Сумщина спустилась с 8-го на 13-е место по заболеваемости COVID-19
Сегодня 15:12
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание дачного дома (видео)
Сегодня 15:00
Роменские футзалисты вышли на второе место
Сегодня 14:38
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 14:00
Кролевецкие полицейские задержали нелегальных лесорубов (видео)
Сегодня 13:41
Сумчане отличились на чемпионате Украины по каратэ
Сегодня 13:18
В Сумах госпитализировали 46 детей с ОРВИ
Сегодня 12:49
Сумские бойцы отличились в Харькове
Сегодня 12:15
На Сумщине таксисту-наркодилеру дали 4 года
Сегодня 12:05
view counter
view counter

Статьи

Советы по выбору и основные виды детской одежды
Вчера 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
25.11.2021 13:27
На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн
25.11.2021 09:21
Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів
24.11.2021 17:31
Бесплатная доставка вкусных бургеров в городе Киев - обзор заведений
24.11.2021 14:13
Лайфхаки как всегда выбирать вкусную лапшу вок в Мелитополе
24.11.2021 13:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.