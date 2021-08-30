Кролевецкие полицейские задержали нелегальных лесорубов (видео)

В дежурную часть отделения полиции № 1 (г. Кролевец) позвонил лесничий. Он сообщил, что при объезде территории леса в с. Белогривое обнаружил 32 дерева в загруженном тракторном прицепе и лесоруба.
Прибывшие на место происшествия работники полиции обнаружили двух жителей района, совершивших незаконный поруб. С места происшествия изъяты трактор «Белорус-821» с прицепом, бензопила, 3 канистра с жидкостью (бензин, масло) и указанная древесина.
В настоящее время устанавливается сумма ущерба, нанесенная лесному хозяйству.
По данному факту полицейские назначили ряд экспертиз и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, либо ареста сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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