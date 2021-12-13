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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:11214

На Сумщине суд частично удовлетворил иск отстранённой невакцинированной учительницы

В Ромнах отменили приказ об отстранении от работы непривитой учительницы истории и правоведения Перекрестовской школы.

20 декабря горрайонный суд ее иск удовлетворил частично. В компенсации за вынужденный прогул учительнице отказали, пишет Суспільне.

«По формальным причинам — не было написано "Ответчик – городской отдел образования", поэтому зарплату отказано возвращать. Я консультируюсь с юристами, видимо, будем подавать второй иск на городской отдел о зарплате», — сказала истица Эльвира Стрипко.

20 декабря провозгласили вступительную и результативную части решения, сказала спикер суда Вера Марюха. Окончательно решение будет готово к концу декабря, затем стороны будут иметь 30 дней, чтобы подать апелляцию. Как рассказал директор школы, который издавал приказ об отстранении учительницы, будет ли подавать апелляцию, не решил.

Обе стороны представляли себя без помощи других, услугами адвокатов не воспользовались. Возможно ли в этой ситуации получить зарплату и восстановить рабочий стаж за период отстранения, рассказывает юрист Семен Стадник: «Учительница имеет право обратиться с заявлением к работодателю и попросить выплатить заработную плату, потому что если суд отменил этот приказ об отстранении, то считается, что не было такого приказа. Он является противоправным, недействительным, незаконным, и, фактически, учительница возобновлена в должности. Но если этого требования в решении суда нет, здесь лучше подать в апелляционный суд, и просить суд апелляционной инстанции, чтобы он удовлетворил полностью исковое заявление».

По его словам, если работодатель будет представлять отчеты в пенсионный фонд, платить единый социальный взнос, стаж будет идти.

«Если работодатель этого не делал, надо опять же учителю написать заявление работодателю, чтобы он уплатил заработную плату, уплатил единый социальный взнос, и тогда будет стаж. Если работодатель будет отказываться, тогда уже защищать свои права, например, также подавать в суд», – говорит он.

Право Вакцинация Отстранение
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