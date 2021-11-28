На Сумщине невакцинированная учительница выиграла суд об отстранении В Ромнах слушали дело педагога, которая подала иск против школы за отстранение от работы.

В Роменском межрайонном суде слушали дело учительницы Анны Полищук: о признании незаконным приказа об ее отстранении от работы, пишет Суспільне.

Суд проходит в упрощенном производстве. Ответчиком по делу является директор Роменской ООШ №2 Елена Юракова.

Учительница в иске ссылается на конвенцию по правам человека, на запрет дискриминации по каким-либо признакам, на ст. 25 КЗоТ. Также отмечает, что правительством не объявлено чрезвычайное положение из-за эпидемии ковид в стране, поэтому вакцинация является добровольной.

В то же время ответчик отмечает, что есть решения комиссии по ТЭБ и ЧС и статья 117 Конституции, где указано: "Кабинет Министров Украины в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению". Также ссылаются на приказ Минздрава 153 – список профессий, подлежащих обязательной вакцинации.

Кроме того, как говорит ответчик, информация о прививках не относится к информации о диагнозе или состоянии здоровья.

На вопрос судьи, почему учительница не продолжила преподавать свой предмет дистанционно, если сочла приказ незаконным, Анна Полищук ответила, что ее группу передали другому учителю. В свою очередь, на вопрос почему решили отстранять от работы, если обучение все равно было дистанционное, директор сказала, что в постановлении Кабмина о форме обучения речь не идет. Также представители школы говорят, если не отстранить невакцинированного работника – штраф директору до 170 тыс. грн.

После совещательной комнаты суд удовлетворил иск частично: отменили приказ об отстранении. Однако просьбы о возмещении денег, которые учительница потеряла за время, за которое не работала – не удовлетворили.

Решение суда вступает в силу через 30 дней, 6 января. В течение этого времени стороны могут обжаловать его.