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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:50151

В Сумах вакцинировано 100% работников школ

Об этом сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальницы горуправления образования Елена Назаренко.

По ее словам, в школах на сегодня вакцинировано 100% работников. Это 3494 человека. В детсадах 99,7% - 1907 человек. Это один из наивысших показателей среди областных центров в Украине. Во всех городских заведениях образования 105 человек имеют противопоказания, 19 – отстранено по причине невакцинации по другим причинам.

В детсадах COVID-19 зафиксирован у 8 работников и 9 детей. На самоизоляции находятся 8 групп. В школах болеют 44 ребенка, 38 из которых заболели до начала выхода с онлайн-обучения.

Общество Вакцинация Отстранение
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