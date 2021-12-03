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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На «Сумыхимпроме» отстранили от работы полсотни невакцинированных работников

На «Сумыхимпроме» 9 декабря от работы был отстранен 51 работник.

Об этом рассказал директор по персоналу и социальным вопросам Олег Тетеркин. Они, как и остальные шесть других стратегических предприятий области, попали под действие приказа Министерства здравоохранения о доступе на работу непривитых рабочих, пишет Суспільне.

Первая смена на «Сумыхимпроме» начинает работать в 7.00. Через полтора часа возле проходной собралось с десяток человек – их всех не пустили на работу.

«Я 35 лет здесь отработал, и меня за ворота выставили, не дали даже пенсию заработать. Всего лишили. Только место сохраняется за мной, что я вроде бы там делаю, а все остальное - отпуска, доплаты и даже стаж не считается», – говорит отстраненный работник Сергей Очкий.

«Я не желаю, а это добровольная вакцинация. У меня есть профпрививка, что нам нужно. Меня брали с ними на работу. У меня все есть, а зачем мне это, если я не хочу», – говорит отстраненная работница Юлия Чех.

«О ПЦР-тестах они нам сказали, что это бумажная волокита. То есть можно людям, которые не работают на этом заводе, например, какие-то частные предприниматели, они могут проходить с ПЦР-тестами, а мы – нет», – отстранен работник Виктор Минчонок.

В общей сложности на предприятии работает около 4 тыс. человек. Не допустили на работу чуть больше 1% работников, рассказал директор по персоналу Олег Тетеркин. По его словам, об отстранении предупреждали работников за месяц.

«Предупреждали, если они не пройдут вакцинацию, будут отстранены согласно действующему законодательству. В настоящее время более 90% работников предприятия вакцинированы и работают в установленном графике. Другие люди от работы отстранены без сохранения заработной платы. Рабочие места за ними сохранены. Никто не уволен», – отмечает Олег Тетеркин.

По его словам, 8 декабря три человека из отстраненных вакцинировались первой дозой, поэтому на предприятии внесли изменения в приказ и людей допустили к работе.

В настоящее время количество желающих привиться от коронавируса уменьшилось, говорит заместитель директора Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Валентины Евдокименко.

«Темпы вакцинации упали. Это, видимо, связано с тем, что люди, которые хотели вакцинироваться, пришли сразу, как только началась компания. Еще месяц назад были такие дни, когда мы вакцинировали более тысячи человек в день. На сегодняшний день. вакцинируются ежедневно в центре от 300 до 400, а иногда и до 500 человек», – отмечает она.

По информации Совета национальной безопасности и обороны, в области двумя дозами прививались около 360 тысяч человек. Это — менее 35% населения. В управлении здравоохранения заявляют о 40%.

Общество Вакцинация Отстранение Сумыхимпром
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