В Сумах отстранили от работы 16 невакцинированных учителей

По ее словам. На сегодня уже 100% работников школ вакцинированы от коронавируса. При этом 101 человек имеет противопоказания, 16 отстранены. В детсадах 99,8% работников вакцинированы.
Об этом сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщаила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
На выходных, 4 и 5 декабря, в Сумах продолжат работу пункты и центры массовой вакцинации....
Отныне детям в возрасте от 12-ти лет и их родителям можно прививаться от коронавируса в помещении детской поликлиники в Шостке....
В целях предотвращения и распространения вирусной инфекции COVID-19 подопечных Дома ночного пребывания КУ «Сумский городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления...
В области привито 44,4% взрослого населения, сообщили на аппаратном совещании при главе облгосадминистрации....