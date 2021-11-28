В Сумах отстранили от работы 16 невакцинированных учителей Об этом сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам. На сегодня уже 100% работников школ вакцинированы от коронавируса. При этом 101 человек имеет противопоказания, 16 отстранены. В детсадах 99,8% работников вакцинированы.