В Сумах из-за коронавируса отменили сессию горсовета

В связи с распространением коронавирусной инфекции второе пленарное заседание ХVIII сессии Сумского городского совета отменяется. О дате и времени будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении.
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