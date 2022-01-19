В Сумах из-за коронавируса отменили сессию горсовета Как сообщили в пресс-службе мэрии, назначенное на 2 февраля второе пленарное заседание отменено.

В связи с распространением коронавирусной инфекции второе пленарное заседание ХVIII сессии Сумского городского совета отменяется. О дате и времени будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении.