Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:03436

В Сумах на реконструкцию «Авангарда» потратят еще 40 млн грн

На завершение реконструкции стадиона «Авангард» выделено 40 миллионов гривен.

В частности, на условиях софинансирования решением сессии Сумского горсовета 20 млн грн в бюджете ОТГ и еще 20 млн грн из госбюджета. Срок выполнения работ – 2022 год.

На стадионе должны появиться современные входные порталы, ограждение, замощение (без плиточки никуда), два мини-футбольных поля, шорт-трек, освещение, табло с функцией видеоповтора (не забыть бы про видеокамеры), крытые зрительные места на 1500 мест (колонны между зрителями и полем прилагаются) и др.

После завершения реконструкции арена будет соответствовать 2-й категории УАФ и сможет принимать матчи Первой и Второй лиг, Кубка Украины до стадии четвертьфинала включительно.

Спорт Стадион Авангард
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах пятый год реконструируют стадион "Авангард": еще не вечер
16.11.2021 09:37

В Сумах пятый год реконструируют стадион "Авангард": еще не вечер

Мэр Сум Александр Лысенко вместе с народным депутатом Украины Михаилом Ананченко, заместителем городского головы Верой Мотречко, директором городского центра физического...

Недостроенный сумской стадион «Авангард» получил самую низкую категорию УАФ
09.07.2021 18:12

Недостроенный сумской стадион «Авангард» получил самую низкую категорию УАФ

Сегодня Украинская ассоциация футбола обнародовала список стадионов, которые по состоянию на 09.07.2021 соответствуют структурным критериям категорий УАФ согласно Положению о...

Помещения на «Авангарде» отдали ФК «Сумы»
26.05.2021 11:29

Помещения на «Авангарде» отдали ФК «Сумы»

Сегодня, 26 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за передачу части помещений стадиона «Авангард» в оперативное управление ФК «Сумы»....

Помещения на «Авангарде» снова хотят отдать ФК «Сумы»
26.05.2021 09:40

Помещения на «Авангарде» снова хотят отдать ФК «Сумы»

Сегодня, 26 мая, на сессию Сумского горсовета выносится проект решения о передаче части помещений стадиона «Авангард» в оперативное управление ФК...

Помещения на «Авангарде» пока не отдали ФК «Сумы»
19.05.2021 10:25

Помещения на «Авангарде» пока не отдали ФК «Сумы»

Мэр Сум Александр Лысенко попросил воздержаться от инсинуаций по поводу ситуации с помещениями на стадионе «Авангард»....

view counter
view counter

Статьи

Прогноз погоды в Сумах на месяц
Вчера 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Главный инфекционист Сумщины о крещенских купаниях
18.01.2022 18:11
Сумчанин вернул себе велосипед, украденный 7 лет назад
17.01.2022 10:01
Виставка «Нові-старі скіфи» відкрилася у Лебедині
16.01.2022 16:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.