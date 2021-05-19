В Сумах на реконструкцию «Авангарда» потратят еще 40 млн грн На завершение реконструкции стадиона «Авангард» выделено 40 миллионов гривен.

В частности, на условиях софинансирования решением сессии Сумского горсовета 20 млн грн в бюджете ОТГ и еще 20 млн грн из госбюджета. Срок выполнения работ – 2022 год.

На стадионе должны появиться современные входные порталы, ограждение, замощение (без плиточки никуда), два мини-футбольных поля, шорт-трек, освещение, табло с функцией видеоповтора (не забыть бы про видеокамеры), крытые зрительные места на 1500 мест (колонны между зрителями и полем прилагаются) и др.

После завершения реконструкции арена будет соответствовать 2-й категории УАФ и сможет принимать матчи Первой и Второй лиг, Кубка Украины до стадии четвертьфинала включительно.