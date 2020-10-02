Недостроенный сумской стадион «Авангард» получил самую низкую категорию УАФ Сегодня Украинская ассоциация футбола обнародовала список стадионов, которые по состоянию на 09.07.2021 соответствуют структурным критериям категорий УАФ согласно Положению о категории стадионов Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу.

К сооружениям, которые соответствуют структурным критериям 1-й категории УАФ отнесен стадион «Авангард» (г. Сумы). Кроме него, в Сумской области эту категорию получили еще три стадиона - «Альянс-Арена» (с. Байрак Роменского района), «Виктория» (пгт Николаевка Сумского района) и «Стадион им. В.Куца» (г. Тростянец).

Стадион «Юбилейный» (г. Сумы) и «Нефтяник» (Ахтырка) получили 2-ю категорию.

В соответствии с требованиями Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу УАФ, системы УАФ по аттестации футбольных клубов, стадионы делятся на категории, согласно которым осуществляется допуск стадиона к матчам соответствующего уровня. Классификация футбольных стадионов делится на следующие категории:

категория 1 - разрешено проведение матчей чемпионатов среди команд клубов ПФЛ Украины второй лиги, молодежных и юношеских составов команд (U-19 и U-21) и Кубке Украины до стадии 1/8 финала.

категория 2 - разрешено проведение матчей чемпионатов среди команд клубов ПФЛ Украины первой лиги, Кубка Украины до стадии 1/4 финала.

категория 3 - разрешено проведение матчей чемпионата Украины среди команд клубов УПЛ, финальные матчи Кубка и Суперкубка Украины по согласованию с ФИФА, УЕФА - официальные международные матчи.

категория 4 - разрешено проведение любых матчей под эгидой УАФ, по согласованию с ФИФА, УЕФА - официальные международные матчи.