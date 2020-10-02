Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:12229

Недостроенный сумской стадион «Авангард» получил самую низкую категорию УАФ

Сегодня Украинская ассоциация футбола обнародовала список стадионов, которые по состоянию на 09.07.2021 соответствуют структурным критериям категорий УАФ согласно Положению о категории стадионов Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу.

Эскизный проект входа на стадион «Авангард»

К сооружениям, которые соответствуют структурным критериям 1-й категории УАФ отнесен стадион «Авангард» (г. Сумы). Кроме него, в Сумской области эту категорию получили еще три стадиона - «Альянс-Арена» (с. Байрак Роменского района), «Виктория» (пгт Николаевка Сумского района) и «Стадион им. В.Куца» (г. Тростянец).

Стадион «Юбилейный» (г. Сумы) и «Нефтяник» (Ахтырка) получили 2-ю категорию.

В соответствии с требованиями Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу УАФ, системы УАФ по аттестации футбольных клубов, стадионы делятся на категории, согласно которым осуществляется допуск стадиона к матчам соответствующего уровня. Классификация футбольных стадионов делится на следующие категории:

категория 1 - разрешено проведение матчей чемпионатов среди команд клубов ПФЛ Украины второй лиги, молодежных и юношеских составов команд (U-19 и U-21) и Кубке Украины до стадии 1/8 финала.

категория 2 - разрешено проведение матчей чемпионатов среди команд клубов ПФЛ Украины первой лиги, Кубка Украины до стадии 1/4 финала.

категория 3 - разрешено проведение матчей чемпионата Украины среди команд клубов УПЛ, финальные матчи Кубка и Суперкубка Украины по согласованию с ФИФА, УЕФА - официальные международные матчи.

категория 4 - разрешено проведение любых матчей под эгидой УАФ, по согласованию с ФИФА, УЕФА - официальные международные матчи.

Спорт Стадион Авангард
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Помещения на «Авангарде» отдали ФК «Сумы»
26.05.2021 11:29

Помещения на «Авангарде» отдали ФК «Сумы»

Сегодня, 26 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за передачу части помещений стадиона «Авангард» в оперативное управление ФК «Сумы»....

Помещения на «Авангарде» снова хотят отдать ФК «Сумы»
26.05.2021 09:40

Помещения на «Авангарде» снова хотят отдать ФК «Сумы»

Сегодня, 26 мая, на сессию Сумского горсовета выносится проект решения о передаче части помещений стадиона «Авангард» в оперативное управление ФК...

Помещения на «Авангарде» пока не отдали ФК «Сумы»
19.05.2021 10:25

Помещения на «Авангарде» пока не отдали ФК «Сумы»

Мэр Сум Александр Лысенко попросил воздержаться от инсинуаций по поводу ситуации с помещениями на стадионе «Авангард»....

В мэрии хотят отдать помещения стадиона «Авангард» ФК «Сумы»
18.05.2021 16:52

В мэрии хотят отдать помещения стадиона «Авангард» ФК «Сумы»

На сессию Сумского горсовета выносится проект решения «О передаче имущества коммунальной собственности Сумской городской территориальной громады, расположенного на стадионе «Авангард»,...

В Сумах хотят переименовать стадион «Авангард»
02.10.2020 21:34

В Сумах хотят переименовать стадион «Авангард»

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Переименование стадиона «Авангард» (г. Сумы, улица Труда, 5)»....

Новости

На востоке Украины погиб воин с Сумщины
Сегодня 13:54
На Сумщине еще 24 случая заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:33
Міський голова Тростянця Юрій Бова уникає суду за корупцію?
Сегодня 18:42
В Сумах за убийство риэлтора дали 13 лет
Сегодня 18:20
Недостроенный сумской стадион «Авангард» получил самую низкую категорию УАФ
Сегодня 18:12
На Сумщині відбувся показ науково-документального фільму «Імені Виговського»
Сегодня 18:06
ДТП в Глухове: КАМАЗ врезался в жилой дом
Сегодня 17:58
Водоснабжение и водоотвод в Ахтырке подорожают
Сегодня 17:55
В Сумах ДТП возле Мемориала славы (видео)
Сегодня 17:45
Полицейские Сумщины обнаружили более тысячи кустов конопли
Сегодня 17:00
Громаде на Сумщине вернули ставок стоимостью более 42 млн грн
Сегодня 16:50
Для привитых китайской вакциной CoronaVac украинцев открылись еще 10 стран
Сегодня 16:25
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.