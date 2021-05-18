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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пятый год реконструируют стадион "Авангард": еще не вечер

Мэр Сум Александр Лысенко вместе с народным депутатом Украины Михаилом Ананченко, заместителем городского головы Верой Мотречко, директором городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Евгением Гонтовенко осмотрели спортивное сооружение и проверили выполняемые работы.

Сооружение спортивного комплекса эксплуатируется с 1971 года, а общая площадь спорткомплекса –3450,4 м2. В рамках реконструкции стадиона «Авангард» в прошлом году уложено футбольное поле с искусственным покрытием, построены четыре легкоатлетических дорожки шириной 1,22 м длиной 400 м, шесть легкоатлетических дорожек шириной 1,22 м длиной 110 м, оборудованы секторы для прыжков в длину, для толкания ядра, яму для бега с препятствиями, пишет сайт мэрии, забывая о недостроенных трибунах и колоннах напротив будущих мест для сидения…

В настоящее время ведутся работы по утеплению фасада площадью 1042 м2 с подтрибунными помещениями площадью 920 м2. Заместитель городского головы Вера Мотречко сообщила, что был проведен тендер с ожидаемой стоимостью 6,7 млн. грн.

Директор городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Евгений Гонтовенко сказал, что подрядной организации уплачен аванс 1,6 млн грн на приобретение материалов для проведения работ по утеплению. Уже выполнено около 50% объема работ, проводимых ООО «Сумыславстрой». Закончить все планируют до конца декабря этого года.

Мэр Александр Лысенко отметил, что в этой работе важно сотрудничество, поэтому необходимо в таких важных делах привлекать как можно больше заинтересованных сторон: «В следующем году планируем продолжать работы по реконструкции стадиона, планируем выделять средства. С депутатами это обсудили. И необходимо завершать работы по всему комплексу – если мы говорим, что у нас есть проект на благоустройство, на дополнительное строительство двух футбольных полей, обустройство забора, трех входных зон, освещение, то мы попали с ними в ГФРР, но нужна поддержка народных депутатов, облгосадминистрации. И в этом есть понимание – это главное. Этот проект следует завершать совместными усилиями. Сейчас необходимо ремонтировать спортивные залы, которых здесь пять. Это уникальное сооружение, потому что здесь могут заниматься разными видами спорта: и гимнастика, и футзал, и баскетбол, и волейбол. Один зал отремонтирован, а четыре нет. В ремонте нуждается и наружная стена. Совместными усилиями нужно это завершать, потому что здесь могут тренироваться представители около 20 видов спорта. А это больше двух тысяч спортсменов».

Напомним: реконструкция стадиона «Авангард» началась в апреле 2017 г. Работы выполняло ООО «СПКК «Федорченко», которое на торгах с ожидаемой стоимость в 32 млн. грн. предложило цену 18,5 млн. Такое существенное расхождение в цифрах объяснили наличием у компании собственного производства и намерением получить футбольное поле в рамках госпрограммы. До конца 2017 г. компания освоила выделенные ей 14 млн. грн., а в 2018 г. реконструкция уже не продолжилась из-за иска управления ГСЧС Украины в Сумской области, а также расследования якобы нецелевого использования средств при реконструкции. Реконструкция приостановилась на два года, возобновилась ударными темпами в прошлом перед выборами...

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Спорт Стадион Авангард
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