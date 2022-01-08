«Альянс» расстался еще с двумя игроками

В зимнее межсезонье ФК «Альянс» прекратил сотрудничество с защитником Кириллом Зайковым (3 игры в осенней части чемпионата) и полузащитником Артуром Карнозой (18 игр).
Напомним: ранее команду покинули защитник Роман Адаменко (2 игры) и полузащитник Богдан Шмигельский (17 игр, 2 гола с пенальти).
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