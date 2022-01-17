Сумские скороходы собираются на чемпионат мира в Оман Утвержден состав команды Украины для участия в командном чемпионате мира по спортивной ходьбе.

27 января на заседании Исполкома ФЛАУ были утверждены составы команды Украины для участия в командном чемпионате мира по спортивной ходьбе (4-5 марта, Маскат, Оман). В составе сборной сумчане Сергей Светличный (20 км), Олег Свистун* (20 км), Инна Лосева (35 км), Антон Радько (35 км), София Крыловецкая (10 км, юниорки), Николай Рущак (10 км, юниоры), Эдуард Кравченко (10 км, юниоры). * при условии выполнения санитарно-эпидемического протокола Мировой легкой атлетики (вакцинация)