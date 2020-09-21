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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:29324

Помещения на «Авангарде» отдали ФК «Сумы»

Сегодня, 26 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за передачу части помещений стадиона «Авангард» в оперативное управление ФК «Сумы».

Речь идет о 154,4 кв.м - это кабинеты, раздевалки и т.п.

Напомним: неделю назад мэр Сум Александр Лысенко просил воздержаться от инсинуаций по поводу ситуации с помещениями на стадионе «Авангард». Тогда вопрос о помещениях на «Авангарде» депутаты Сумского горсовета не рассматривали. Он обещал, что перед тем, как вопрос вынесут на обсуждение депутатов, публично об этом объявят.

Напомним, с конца апреля спортивная общественность и родители обеспокоена тем, что помещения стадиона «Авангард», которыми сейчас пользуются 3 ДЮСШ, будут переданы от Городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» в хозяйственное ведение КП «Футбольный клуб «Сумы».

Однако сегодня мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что вчера его зам Вера Мотречко провела встречу с родителями воспитанников спортшкол и тренерами, где все были согласны.

«За» было 28 депутатов, трое – против.

Спорт Стадион Авангард
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