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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:40215

Помещения на «Авангарде» снова хотят отдать ФК «Сумы»

Сегодня, 26 мая, на сессию Сумского горсовета выносится проект решения о передаче части помещений стадиона «Авангард» в оперативное управление ФК «Сумы».

Напомним: неделю назад мэр Сум Александр Лысенко просил воздержаться от инсинуаций по поводу ситуации с помещениями на стадионе «Авангард». Тогда вопрос о помещениях на «Авангарде» депутаты Сумского горсовета не рассматривали. Он обещал, что перед тем, как вопрос вынесут на обсуждение депутатов, публично об этом объявят.

Напомним, с конца апреля спортивная общественность и родители обеспокоена тем, что помещения стадиона «Авангард», которыми сейчас пользуются 3 ДЮСШ, будут переданы от Городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» в хозяйственное ведение КП «Футбольный клуб «Сумы».

Однако сегодня вопрос снова вносится в повестку дня с голоса. Мэра Сум на сессии пока нет.

Как сообщила заммэра Сум Вера Мотречко, уже была встреча с родителями воспитанников спортшкол и тренерами, где все были согласны. А вот депутатов пригласить забыли, о чем сообщил депутат Дмитрий Лантушенко. В то же время депутат Игорь Перепека сообщил, что ему звонил по телефону директор стадиона и просил поддержать проект решения.

Тем не менее вопрос был внесен в повестку дня.

Спорт Стадион Авангард
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