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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:20131

В Шостке установили водителя и нашли автомобиль, совершивший смертельное ДТП (видео)

Сутки понадобились сотрудникам полиции Шостки, чтобы найти автомобиль и водителя, скрывшегося с места аварии после смертельного наезда на пешехода.

Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 21 января вечером на автодороге между Шосткой и селом Крупец. Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший от наезда мужчина погиб на месте.

Сутки продолжались поиски неустановленного автомобиля и водителя. Правоохранители устанавливали и опрашивали возможных свидетелей аварии, просматривали видео с уличных камер видеонаблюдения, дежурили на въездах-выездах из Шостки, проверяя микроавтобусы светлого цвета, ведь проезжавшие в указанном направлении граждане видели именно такой автомобиль. Кроме того, полицейские проверяли владельцев всех транспортных средств, схожих по описанию. В конце концов, поисковые мероприятия дали необходимый результат.

Сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Шосткинского районного управления полиции разыскали 43-летнего шесткинца, в частном дворе которого находился похожий автомобиль. Во время проверки транспортного средства подозрения, об участии его в ДТП, подтвердились. В настоящее время мужчина общается со следователями.

В полиции по факту смертельного ДТП было открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Сбил и скрылся Смертельное ДТП
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