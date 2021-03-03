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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:46334

На Сумщине дали 4 года за пьяное смертельное ДТП

К 4 годам лишения свободы приговорен мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП.

Роменской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 25-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП.

Речь идет о ДТП, произошедшем на Роменщине 1 января 2021 года около 19 ч 40 мин. Водитель ВАЗ 21099, двигаясь в с. Андрияшевка по ул. Полевая в направлении выезда из села, допустил наезд на ехавшего в попутном направлении велосипедиста. От полученных травм 49-летний потерпевший погиб на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он имел возможность предотвратить возникновение данного дорожно-транспортного происшествия, если бы соблюдал правила дорожного движения.

По приговору суда обвиняемый признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком 4 года, с лишением права управлять транспортными средствами сроком 2 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Смертельное ДТП
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