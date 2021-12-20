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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:24283

Сумские хоккеистки снова стали чемпионками Украины

Сегодня, 23 января, в Борисполе завершился чемпионат Украины по индорхоккею среди женских команд.

Участие в нем принимали шесть команд, в том числе 5 их Сум.

Результаты сегодняшних встреч:

МСК «Сумчанка» 8:1 СДЮСШОР «Динамо» Сумы

Сумская ОДЮСШ-КСД 2:7 «Динамо» Сумы

ИФК СумГПУ 0:9 ДЮСШ «Борисполь»

В очередной раз звание чемпионок завоевал МСК «Сумчанка», не потерявший ни одного очка (15 побед). Второе место у команды «Динамо». За которую также выступают хоккеистки «Сумчанки» (в хоккее на траве на поле по 11 игроков, в индорхоккее – по 5). Третье место у бориспольчанок.

Также наших девушек отметили личными наградами:

лучший бомбардир -  Юлия Шевченко;

лучший игрок чемпионата - Оксана Пономаренко;

лучший вратарь - Татьяна Степанченко.

Спорт Индорхоккей МСК Сумчанка
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