Сумские хоккеистки снова стали чемпионками Украины

Участие в нем принимали шесть команд, в том числе 5 их Сум.
Результаты сегодняшних встреч:
МСК «Сумчанка» 8:1 СДЮСШОР «Динамо» Сумы
Сумская ОДЮСШ-КСД 2:7 «Динамо» Сумы
ИФК СумГПУ 0:9 ДЮСШ «Борисполь»
В очередной раз звание чемпионок завоевал МСК «Сумчанка», не потерявший ни одного очка (15 побед). Второе место у команды «Динамо». За которую также выступают хоккеистки «Сумчанки» (в хоккее на траве на поле по 11 игроков, в индорхоккее – по 5). Третье место у бориспольчанок.
Также наших девушек отметили личными наградами:
лучший бомбардир - Юлия Шевченко;
лучший игрок чемпионата - Оксана Пономаренко;
лучший вратарь - Татьяна Степанченко.
С 20 по 23 января, в Шостке состоялся Чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2006-07 г.р....
22 января в Борисполе стартовал 3-й тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд....
Сегодня, 22 января, завершился чемпионат Беларуси по индорхоккею среди женских команд....
С 8 по 10 января в Шостке состоялся турнир по индорхоккею «Рождественские встречи друзей 2022»....
17-19 декабря в Шостке прошел первый тур чемпионата Украины по индорхоккею среди мужских команд высшей лиги....