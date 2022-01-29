Ночью в Сумах насмерть сбили женщину (обновлено) Сегодня ночью на ул. Харьковская произошло ДТП.

Предварительно установлено, что в ДТП погибла женщина. Информацию подтвердили в полиции. Подробнее обещают сообщить позже…

Сегодня около 2:20 в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Харьковской в областном центре.

Как предварительно установили полицейские, 32-летний водитель автомобиля Hyundai-Sonata, двигаясь по указанной улице, совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают личность погибшей, а также все обстоятельства и свидетелей данного происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.