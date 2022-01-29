Сумская полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП Водитель легковушки допустил наезд на пешехода, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.

Сегодня около 2:20 в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Харьковской в областном центре.

Как предварительно установили полицейские, 32-летний водитель автомобиля Hyundai-Sonata, двигаясь по указанной улице, совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают личность погибшей, а также все обстоятельства и свидетелей данного происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.