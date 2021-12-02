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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 7287 опасных происшествий

За минувшую неделю на пожарах 2 человека погибли, еще 1 травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий и 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины совершено 52 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 25 зданий, 3 единицы автотракторной техники, материальные ценности на общую сумму 3 млн. 570 тыс. грн.

Как показывает статистика, со снижением температурных показателей значительная доля пожаров приходится на жилищный сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: будьте ответственны в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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