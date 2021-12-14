«Сумчанка» уже почти чемпион Украины

В соревнованиях принимают участие 6 команд, в том числе 5 сумских.
Результаты первого игрового дня:
ИФК СумПГУ – МСК «Сумчанка» 0:10
«Динамо» Сумы – СДЮСШОР «Динамо» Сумы 10:0
Сумская ОДЮСШ-КСД – ДЮСШ «Борисполь» 3:10
ИФК СумГПУ – «Динамо» 0:9
СОДЮСШ-КСД – СДЮСШОР «Динамо» 1:1 (бул.0:2)
ДЮСШ «Борисполь» – МСК «Сумчанка» 2:8
После этих матчей на счету «Сумчанки» 48 очков, на 6 меньше у «Динамо» – 42, далее – ДЮСШ «Борисполь» – 33… Осталось провести по три матча.
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