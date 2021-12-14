«Сумчанка» уже почти чемпион Украины 22 января в Борисполе стартовал 3-й тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд.

В соревнованиях принимают участие 6 команд, в том числе 5 сумских.

Результаты первого игрового дня:

ИФК СумПГУ – МСК «Сумчанка» 0:10

«Динамо» Сумы – СДЮСШОР «Динамо» Сумы 10:0

Сумская ОДЮСШ-КСД – ДЮСШ «Борисполь» 3:10

ИФК СумГПУ – «Динамо» 0:9

СОДЮСШ-КСД – СДЮСШОР «Динамо» 1:1 (бул.0:2)

ДЮСШ «Борисполь» – МСК «Сумчанка» 2:8

После этих матчей на счету «Сумчанки» 48 очков, на 6 меньше у «Динамо» – 42, далее – ДЮСШ «Борисполь» – 33… Осталось провести по три матча.