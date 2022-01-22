Сумчанка стала чемпионкой Италии

В финальной группе сошлись четыре команды, которые сыграли по кругу. Чемпионом стала команда H.F. LORENZONI, за которую играет воспитанница сумского хоккея Алина Фадеева. Чемпионки выиграли у C.U.S. PISA 3:2, BUTTERFLY ROMA HCC 4:3 и сыграли в ничью с MILANO HOCKEY PRATO 3:3, но ничья устраивала. Второе место занял «римлянки», третье – «пизанки».
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