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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанка стала чемпионкой Италии

5-6 февраля прошел финал чемпионата Италии по индорхоккею.

В финальной группе сошлись четыре команды, которые сыграли по кругу. Чемпионом стала команда H.F. LORENZONI, за которую играет воспитанница сумского хоккея Алина Фадеева. Чемпионки выиграли у C.U.S. PISA 3:2, BUTTERFLY ROMA HCC 4:3 и сыграли в ничью с MILANO HOCKEY PRATO 3:3, но ничья устраивала. Второе место занял «римлянки», третье – «пизанки».

Спорт Индорхоккей
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