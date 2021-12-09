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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине на месте пожара обнаружили тело погибшей пожилой женщины

22 января в 7:31 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в с. Борозенка Роменского района.

На тушение выехали местные пожарные команды из соседних сел Николаевка, Басовка и отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

По предварительным данным, пожар обнаружила дочь хозяйки, когда утром пришла к ней домой. В доме наблюдалось задымление, а на кровати лежала ее мать, которая не подавала признаков жизни.

По прибытии на место вызова пожарные установили, что в комнате происходит тление матраса и кровати, на которой находилось тело хозяйки дома. Медработники констатировали смерть женщины, 1935 г.р.

В 7:49 возгорание локализовали, а в 7:52 – ликвидировали.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара – короткое замыкание, вызванное электрогрелкой, которой пользовалась прикованная к кровати женщина.

Общество Смерть на пожаре
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