На Сумщине на месте пожара обнаружили тело погибшей пожилой женщины

На тушение выехали местные пожарные команды из соседних сел Николаевка, Басовка и отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части из районного центра.
По предварительным данным, пожар обнаружила дочь хозяйки, когда утром пришла к ней домой. В доме наблюдалось задымление, а на кровати лежала ее мать, которая не подавала признаков жизни.
По прибытии на место вызова пожарные установили, что в комнате происходит тление матраса и кровати, на которой находилось тело хозяйки дома. Медработники констатировали смерть женщины, 1935 г.р.
В 7:49 возгорание локализовали, а в 7:52 – ликвидировали.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара – короткое замыкание, вызванное электрогрелкой, которой пользовалась прикованная к кровати женщина.
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