Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:40186

Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины

7-9 февраля в Житомире проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2008-09 г.р.

В нем приняло участие 10 команд, в том числе три с Сумщины: команда КДЮСШ «Барса» из Шостки участвовала двумя командами плюс команда СДЮШОР «Динамо» из Сум.

Старшие шосткинцы заняли первое место, а команда, в которую вошли игроки 2009 г.р., заняла шестое место. Сумчане заняли седьмое место.

Итоги чемпионата:

1. КДЮСШ «Барса-1» г. Шостка, тренеры Махотков Вячеслав, Яковенко Игорь, Мороз Илья.

2. ОДЮСШ ХК «Феникс-1» Житомирская область, тр. Мокрицкий Евгений, Черкас Андрей

3. ХК «Политехник» г. Коростень, тр. Машталир Александр

4. ГДЮСШ № 1 г. Винница, тр. Кулеша Александр

5. СДЮСШОР «Олимпия» г. Винница, тр. Бакум Сергей

6. КДЮСШ «Барса-2» г. Шостка, тр. Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав, Мороз Илья

7. СДЮШОР «Динамо» г.Сумы, тр. Тагиева Диана

8. ОДЮСШ ХК «Феникс 2» Житомирская область, тр. Байдык Денис

9. КДЮСШ № 1 г. Черкассы, тр. Музыка Александр

10. «Полесье» г. Житомир, тр. Новак Юлия

Лучшим бомбардиром стал игрок «Барсы-1» Богдан Поповченко - 22 мяча, от него на один мяч отстал одноклубник Дмитрий Турочка. Лучшим игроком признан Павел Обуховский.

Спорт Индорхоккей КДЮСШ Барса
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумчанка стала чемпионкой Италии
07.02.2022 08:04

Сумчанка стала чемпионкой Италии

5-6 февраля прошел финал чемпионата Италии по индорхоккею....

Сумская хоккеистка выиграла чемпионат Италии в качестве тренера
31.01.2022 16:20

Сумская хоккеистка выиграла чемпионат Италии в качестве тренера

Воспитанница сумского хоккея на траве Алина Фадеева стала чемпионкой Италии со своей командой «Лоренцони» до 18 лет....

Сумские хоккеистки снова стали чемпионками Украины
24.01.2022 17:24

Сумские хоккеистки снова стали чемпионками Украины

Сегодня, 23 января, в Борисполе завершился чемпионат Украины по индорхоккею среди женских команд....

Шосткинские хоккеисты с «серебром» чемпионата Украины
24.01.2022 08:31

Шосткинские хоккеисты с «серебром» чемпионата Украины

С 20 по 23 января, в Шостке состоялся Чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2006-07 г.р....

«Сумчанка» уже почти чемпион Украины
23.01.2022 12:39

«Сумчанка» уже почти чемпион Украины

22 января в Борисполе стартовал 3-й тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд....

view counter
view counter

Статьи

Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
Вчера 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.