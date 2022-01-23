Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины 7-9 февраля в Житомире проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2008-09 г.р.

В нем приняло участие 10 команд, в том числе три с Сумщины: команда КДЮСШ «Барса» из Шостки участвовала двумя командами плюс команда СДЮШОР «Динамо» из Сум.

Старшие шосткинцы заняли первое место, а команда, в которую вошли игроки 2009 г.р., заняла шестое место. Сумчане заняли седьмое место.

Итоги чемпионата:

1. КДЮСШ «Барса-1» г. Шостка, тренеры Махотков Вячеслав, Яковенко Игорь, Мороз Илья.

2. ОДЮСШ ХК «Феникс-1» Житомирская область, тр. Мокрицкий Евгений, Черкас Андрей

3. ХК «Политехник» г. Коростень, тр. Машталир Александр

4. ГДЮСШ № 1 г. Винница, тр. Кулеша Александр

5. СДЮСШОР «Олимпия» г. Винница, тр. Бакум Сергей

6. КДЮСШ «Барса-2» г. Шостка, тр. Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав, Мороз Илья

7. СДЮШОР «Динамо» г.Сумы, тр. Тагиева Диана

8. ОДЮСШ ХК «Феникс 2» Житомирская область, тр. Байдык Денис

9. КДЮСШ № 1 г. Черкассы, тр. Музыка Александр

10. «Полесье» г. Житомир, тр. Новак Юлия

Лучшим бомбардиром стал игрок «Барсы-1» Богдан Поповченко - 22 мяча, от него на один мяч отстал одноклубник Дмитрий Турочка. Лучшим игроком признан Павел Обуховский.