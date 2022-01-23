Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины

В нем приняло участие 10 команд, в том числе три с Сумщины: команда КДЮСШ «Барса» из Шостки участвовала двумя командами плюс команда СДЮШОР «Динамо» из Сум.
Старшие шосткинцы заняли первое место, а команда, в которую вошли игроки 2009 г.р., заняла шестое место. Сумчане заняли седьмое место.
Итоги чемпионата:
1. КДЮСШ «Барса-1» г. Шостка, тренеры Махотков Вячеслав, Яковенко Игорь, Мороз Илья.
2. ОДЮСШ ХК «Феникс-1» Житомирская область, тр. Мокрицкий Евгений, Черкас Андрей
3. ХК «Политехник» г. Коростень, тр. Машталир Александр
4. ГДЮСШ № 1 г. Винница, тр. Кулеша Александр
5. СДЮСШОР «Олимпия» г. Винница, тр. Бакум Сергей
6. КДЮСШ «Барса-2» г. Шостка, тр. Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав, Мороз Илья
7. СДЮШОР «Динамо» г.Сумы, тр. Тагиева Диана
8. ОДЮСШ ХК «Феникс 2» Житомирская область, тр. Байдык Денис
9. КДЮСШ № 1 г. Черкассы, тр. Музыка Александр
10. «Полесье» г. Житомир, тр. Новак Юлия
Лучшим бомбардиром стал игрок «Барсы-1» Богдан Поповченко - 22 мяча, от него на один мяч отстал одноклубник Дмитрий Турочка. Лучшим игроком признан Павел Обуховский.
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