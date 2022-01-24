Сумчанка выиграла скудетто по индорхоккею

Выиграла его команда CUS Torino, которую тренируют воспитанница сумского хоккея на траве Людмила Выганяйло и Эмануель Фальчоне. В финале они обыграли CUS Padova 5:4.
7-9 февраля в Житомире проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2008-09 г.р....
5-6 февраля прошел финал чемпионата Италии по индорхоккею....
Воспитанница сумского хоккея на траве Алина Фадеева стала чемпионкой Италии со своей командой «Лоренцони» до 18 лет....
Сегодня, 23 января, в Борисполе завершился чемпионат Украины по индорхоккею среди женских команд....
С 20 по 23 января, в Шостке состоялся Чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2006-07 г.р....