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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:03225

Сумчанка выиграла скудетто по индорхоккею

Сегодня, 13 февраля, в Пизе завершился чемпионат Италии по индорхоккею среди девушек до 21 года.

Выиграла его команда CUS Torino, которую тренируют воспитанница сумского хоккея на траве Людмила Выганяйло и Эмануель Фальчоне. В финале они обыграли CUS Padova 5:4.

Спорт Индорхоккей
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