Сумчанка выиграла скудетто по индорхоккею Сегодня, 13 февраля, в Пизе завершился чемпионат Италии по индорхоккею среди девушек до 21 года.

Выиграла его команда CUS Torino, которую тренируют воспитанница сумского хоккея на траве Людмила Выганяйло и Эмануель Фальчоне. В финале они обыграли CUS Padova 5:4.