Сумские баскетболистки снова проиграли харьковчанкам 22-23 января проходят матчи 8-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди женских команд первой лиги.

Команда «СумДПУ – КДЮСШ № 1» принимала команду «ХАИ - Сборная Харьковской области – 2». После первого проигранного матча 49:58 (5:12, 18:15, 7:17, 19:14), второй завершился еще более уверенной победой гостей 57:80 (16:19, 14:18, 16:20 11:23). Лучшими в составе сумчанок были: Виктория Колесник – 13 очков + 7 перехватов, София Железняк – 11 очков + 8 подборов, Анастасия Дубинина – 11 очков + 7 подборов…

После 16 игр у сумчанок 0 побед и последнее место в группе 2.