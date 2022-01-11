Сумская хоккеистка выиграла чемпионат Италии в качестве тренера

Финальные игры чемпионата Италии по индорхоккею среди девушек до 18 лет прошли на выходных. В полуфинале команда сумчанки обыграла «Романа дель Баттерфляй», а в финале «Трентин дель Рива» с одинаковым счетом 5:4.
Алина Фадеева, которая играет во взрослой команде на позиции вратаря, тренирует вместе с Массимо Ананиа.
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