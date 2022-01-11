Сумская хоккеистка выиграла чемпионат Италии в качестве тренера Воспитанница сумского хоккея на траве Алина Фадеева стала чемпионкой Италии со своей командой «Лоренцони» до 18 лет.

Финальные игры чемпионата Италии по индорхоккею среди девушек до 18 лет прошли на выходных. В полуфинале команда сумчанки обыграла «Романа дель Баттерфляй», а в финале «Трентин дель Рива» с одинаковым счетом 5:4.

Алина Фадеева, которая играет во взрослой команде на позиции вратаря, тренирует вместе с Массимо Ананиа.