Сумские хоккеистки стали чемпионками Украины

В соревнованиях приняли участие 7 команд из Сум, Полтавы и Борисполя, которые сыграли круговой турнир.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
1 место – СДЮШОР «Динамо»-1 (тренеры Наталья Ткач, Елена Свистюр и Инна Бондаренко)
2 место – ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь
3 место – СДЮШОР «Динамо»-2 (тренеры Наталья Ткач, Елена Свистюр и Инна Бондаренко)
4 место – Сборная команда г. Полтава-1
5 место – Сумская областная ДЮСШ
6 место – СДЮШОР «Динамо»-3 г. Сумы (тренер Инна Нюкина)
7 место – Сборная команда г. Полтава-2
Лучшим игроком чемпионата Украины признана – Власенко Виталина (команда СДЮШОР «Динамо»-1)
Лучший игрок команды СДЮШОР «Динамо»-1 – Владислава Бергилевич
Лучший игрок команды СДЮШОР «Динамо»-2 – Полина Гетманская
Лучший игрок команды СДЮШОР «Динамо»-3 – Милла Тимохина
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