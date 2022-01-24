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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:56404

Сумские хоккеистки стали чемпионками Украины

11-13 февраля в г. Борисполь проходили игры чемпионата Украины по индорхоккею среди девушек 2006-2007 г.р.

В соревнованиях приняли участие 7 команд из Сум, Полтавы и Борисполя, которые сыграли круговой турнир.

По результатам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – СДЮШОР «Динамо»-1 (тренеры Наталья Ткач, Елена Свистюр и Инна Бондаренко)

2 место – ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь

3 место – СДЮШОР «Динамо»-2 (тренеры Наталья Ткач, Елена Свистюр и Инна Бондаренко)

4 место – Сборная команда г. Полтава-1

5 место – Сумская областная ДЮСШ

6 место – СДЮШОР «Динамо»-3 г. Сумы (тренер Инна Нюкина)

7 место – Сборная команда г. Полтава-2

Лучшим игроком чемпионата Украины признана – Власенко Виталина (команда СДЮШОР «Динамо»-1)

Лучший игрок команды СДЮШОР «Динамо»-1 – Владислава Бергилевич

Лучший игрок команды СДЮШОР «Динамо»-2 – Полина Гетманская

Лучший игрок команды СДЮШОР «Динамо»-3 – Милла Тимохина

Спорт Индорхоккей
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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