Решать, кто будет возить сумчан следующие 5 лет, будут никому неизвестные общественники

Среди них те, кого в Сумах никто не знает. Об этом пишет в Фейсбуке активист Максим Корниенко, который выступал против повышения стоимости проезда в маршрутках последние несколько лет.
«Друзья-сумчане, а поделитесь кто что слышал о деятельности и успехах таких активистов и организаций в сфере городского пассажирского транспорта?
- Котовский Валерий, ОО «За достойный транспорт»
- Кучеревич Владимир, ОО «Союз потребителей услуг пассажирского транспорта»
- Емец Андрей, ОО «Общество и транспорт»
- Вербицкий Антон, ОО «Сумщина молода»
- Зикрань Виталий, ГО Людей с инвалидностью «Доля»
- Герман Андрей, ОО «Волонтерское движение Сумщины»
- Романенко Дарья, ОО "Медицина транспорта"», - написал он в Фейсбуке.
Напомним: конкурс пройдет в марте, и несмотря на обещания мэра Сум Александра Лысенко, что желтых «Рут» больше не будет на улицах Сум, скорее всего, они останутся основным транспортом города.
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