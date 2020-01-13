Решать, кто будет возить сумчан следующие 5 лет, будут никому неизвестные общественники В состав конкурсной комиссии по определению перевозчиков в Сумах на следующие 5 лет вошли, кроме чиновников, представители общественных организаций.

Среди них те, кого в Сумах никто не знает. Об этом пишет в Фейсбуке активист Максим Корниенко, который выступал против повышения стоимости проезда в маршрутках последние несколько лет.

«Друзья-сумчане, а поделитесь кто что слышал о деятельности и успехах таких активистов и организаций в сфере городского пассажирского транспорта?

- Котовский Валерий, ОО «За достойный транспорт»

- Кучеревич Владимир, ОО «Союз потребителей услуг пассажирского транспорта»

- Емец Андрей, ОО «Общество и транспорт»

- Вербицкий Антон, ОО «Сумщина молода»

- Зикрань Виталий, ГО Людей с инвалидностью «Доля»

- Герман Андрей, ОО «Волонтерское движение Сумщины»

- Романенко Дарья, ОО "Медицина транспорта"», - написал он в Фейсбуке.

Напомним: конкурс пройдет в марте, и несмотря на обещания мэра Сум Александра Лысенко, что желтых «Рут» больше не будет на улицах Сум, скорее всего, они останутся основным транспортом города.