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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Колекція Конотопського музею поповнилася унікальними марками Підпільної Пошти України

З нагоди 133-річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери тернопільчанин Василь Штокало подарував Конотопському міському краєзнавчому музею ім.О.М.Лазаревського марки Підпільної Пошти України.

Це серія 1959 року з 693 марок, що має назву «Виговський під Конотопом. 1659», номіналом 10, 15, 20, 25, 30, 40 та 45 шагів, виконані за малюнком художника-баталіста, офіцера Армії УНР, учасника Першого Зимового походу Леоніда Перфецького. пише Конотоп.сіті.

 

Українська діаспора в різних країнах Світу видавала власні поштові марки, які клеїли на конверти поряд з офіційними поштовими знаками. До їхнього створення долучалися відомі художники (Роберт Лісовський, Георгій Нарбут, Леонід Перфецький та інші). Нині на ці рідкісні марки полюють філателісти й дослідники.

Також, крім марок, передана повстанська листівка Головного командування УПА (друкарня ОУН ім.М.Арсенича-Михайла), що виявлена в 1993 році в місцевості с. Ярчівці Зборівського району, Тернопільської області. До 2002 року вона знаходилася на зберіганні у музеєзнавця Ігоря Герети.

Наразі наукові працівники музею опрацьовують та систематизують подарований матеріал, який скоро зможуть побачити всі охочі.

 
Общество
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