В Сумах стартовал транспортный конкурс

Исполнительный комитет объявил конкурс по определению перевозчиков, которые могут выполнять необходимые объемы перевозок и обеспечивать качество услуг на городских и пригородных автобусных маршрутах общего пользования в пределах территории Сумской городской ТГ.
Конкурс пройдет в соответствии с условиями, утвержденными решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 21.01.2020 №21 «Об организации проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских и пригородных автобусных маршрутах общего пользования в пределах территории Сумской городской территориальной громады» (с изменениями).
Объектом конкурса является отдельный автобусный маршрут (несколько маршрутов) городского и пригородного сообщения общего пользования с определенным режимом движения.
Бланки документов для участия в конкурсе, информацию об объектах конкурса предоставляет рабочий орган – филиал «Сумыавтотранссервис» с 08:00 до 16:00 каждый день, кроме выходных, по адресу: 40009, г. Сумы, ул. С. Бандеры, 40, каб. 316, 318, тел. (0542) 601777, электронный адрес savtotrans@gmail.com.
Документы для участия в конкурсе принимаются рабочим органом в закрытом конверте с отметкой №1 и заявление – в закрытом конверте с отметкой №2 ежедневно, кроме выходных, с 08:00 до 16:00 по адресу: 40009, г. Сумы, ул. С. Бандеры, 40, каб. 316.
Прием документов завершается в 16.00 10 февраля.
Плата за участие в конкурсе составляет 4642,94 грн (за каждый объект), ее необходимо перечислить на р/с UA813375680000026003300982719, код ЕГРПОУ 37868378, Сумское управление АО «Ощадбанк» с пометкой «За участие в конкурсе 03.03.2022».
Заседание конкурсного комитета состоится 3 марта в 09:00 по адресу: г. Сумы, пл. Независимости, 2, каб. 59.
Подробнее об условиях конкурса тут.
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