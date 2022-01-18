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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:29293

В Сумах завершился прием предложений на транспортный конкурс

Конкурсный комитет открыл конверты с заявками на конкурс по определению перевозчиков, которые могут выполнять необходимые объемы перевозок и обеспечивать качество услуг на городских и пригородных автобусных маршрутах общего пользования на территории Сумской городской ТГ.

«Закончился первый этап проведения конкурса по определению перевозчиков на автобусных маршрутах общего использования. Вчера, 10 февраля в 16:00 истекал срок представления перевозчиками-претендентами предложений. Сегодня конкурсный комитет собрался для процедуры открытия конвертов № 1. Хочу отметить, что на 33 объекта, запланированных на конкурс, поступило 32 предложения от 15 перевозчиков. В настоящее время вся информация прорабатывается рабочим органом, и 3 марта мы встретимся уже для определения победителей конкурса», – рассказал начальник транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко.

Общество Транспортный конкурс
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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