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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские дорожники утверждают, что убирают снег не покладая рук

Из-за значительных осадков снегоуборочная техника КП «Дорремстрой» работает в усиленном режиме.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Снегопад в Сумах не утихает, поэтому 18 января спецтехника техника КП «Дорремстрой» с ночи непрерывно работает на дорогах Сум.

Так, ночью было задействовано 19 снегоподметальных машин и 6 пескоразбрасывателей. На тротуарах работало 7 малых тракторных щеток.

Днем к ним присоединились еще 6 крупных тракторных щеток, а также грейдер и 5 погрузчиков для очистки остановок общественного транспорта и 6 самосвалов для вывоза снега с центральных пешеходных улиц (Соборная, Воскресенская).

Только что на маршруты снова вышли пескоразбрасыватели для повторной обработки дорог противогололедной смесью и предотвращения образования наката. Снегоуборочная техника будет работать и дальше.

КП «Дорремстрой» настойчиво просит водителей не оставлять свои авто на обочинах дорог, особенно ночью! Это мешает работе снегоуборочной техники, не позволяет нормально расчистить проезжую часть (к бордюрному камню) и создает аварийные ситуации.

Общество Уборка снега
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