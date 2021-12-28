Сумские дорожники утверждают, что убирают снег не покладая рук

Об этом сообщается на сайте предприятия.
Снегопад в Сумах не утихает, поэтому 18 января спецтехника техника КП «Дорремстрой» с ночи непрерывно работает на дорогах Сум.
Так, ночью было задействовано 19 снегоподметальных машин и 6 пескоразбрасывателей. На тротуарах работало 7 малых тракторных щеток.
Днем к ним присоединились еще 6 крупных тракторных щеток, а также грейдер и 5 погрузчиков для очистки остановок общественного транспорта и 6 самосвалов для вывоза снега с центральных пешеходных улиц (Соборная, Воскресенская).
Только что на маршруты снова вышли пескоразбрасыватели для повторной обработки дорог противогололедной смесью и предотвращения образования наката. Снегоуборочная техника будет работать и дальше.
КП «Дорремстрой» настойчиво просит водителей не оставлять свои авто на обочинах дорог, особенно ночью! Это мешает работе снегоуборочной техники, не позволяет нормально расчистить проезжую часть (к бордюрному камню) и создает аварийные ситуации.
Об этом рапортует Служба автомобильных дорог в Сумской области....
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