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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские транспортные активисты интересуются у мэра, кого взяли в конкурсный комитет

В марте 2022 года городские власти обещают провести самый прозрачный транспортный конкурс в истории.

Мэр Сум Александр Лысенко приглашает участвовать в нем всех перевозчиков Украины. Правда, так и не выполнил свое обещание, что желтых «Рут» в Сумах после него не будет.

Тем временем Сумская платформа реформ обратилась к нему и в исполнительный комитет по поводу разъяснения процедуры отбора представителей общественности для формирования конкурсного комитета по определению перевозчиков пассажиров на автобусных маршрутах, ведь отобранных "общественников" и их организации никто не знает.

«В листопаді 2021 року на інформаційному порталі Сумської міської ради  smr.gov.ua було оприлюднено оголошення про запрошення представників громадських організацій до участі у процесі відбору надавачів транспортних послуг, що обслуговуватимуть сум’ян протягом наступних 5 років.

Проте, подальший процес аж до фінального затвердження переліку нібито представників “пасажирської громадськості” під час засідання виконавчого комітету в січні 2022 року, на жаль, був абсолютно непрозорим.

З онлайн трансляції засідання помітно, що у членів виконкому жодної зацікавленості до процесу відбору цих представників чи запитань щодо діяльності “транспортних активістів”, яких вони затвердили 18.01.2022, не виникло.

Навіть при тому, що стосовно одного представника ГО виникла невідповідність між проектом рішення та прийнятим по факту рішенням, а ще один взагалі був додатково внесений з голосу безпосередньо під час засідання без жодної згадки організації та даного активіста в проекті рішення - це не викликало жодного занепокоєння у голосуючих.

А от активній громадськості, на відміну від членів виконавчого комітету,  дійсно цікаво, хто ці люди та організації, що представлятимуть права пасажирів у профільному конкурсному комітеті, чи принесла їхня діяльність користь для міського громадського транспорту протягом попередніх 5 років дії поточних договорів з перевізниками, і чи мають вони відповідну компетенцію для впливу на покращення ситуації в наступні 5 років.  

Тим більш, що громадські активісти, які дійсно займалися транспортною тематикою в попередні роки, та кандидатури яких було подано громадськими організаціями, які системно відстоюють права пасажирів, було подано із дотриманням зазначених у згаданому оголошенні умов, з незрозумілих причин до конкурсного комітету відібрані не були.

Враховуючи викладене вище, переконливо просимо надати у відповіді на даний лист та оприлюднити на сайті міської ради для загального доступу громадськості наступну інформацію:

- перелік всіх кандидатів, що подавали заявки на участь з 07 по 15 листопада 2021 року відповідно до запрошення ГО до формування конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів на автобусних маршрутах,

- копії листів громадських організацій із зазначеними пропозиціями та описаним досвідом профільної діяльності кандидатів,

- критерії відбору, за якими здійснювалося рейтингування претендентів,

- рейтингові таблиці, протоколи чи інші документи, за якими було відібрано найбільш достойних представників громадськості та визначено переможців,

- перелік громадських активістів у складі конкурсного комітету із коротким описанням компетенцій кожного щодо розуміння можливостей розвитку міського транспорту та захисту інтересів пасажирів, 

- причини відмови розгляду пропозицій щодо окремих кандидатур від ГО  на участь у складі конкурсного комітету за наявності таких», - говорится в обращении.

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Общество Транспортный конкурс
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