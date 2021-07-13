Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:00421

Облгосадминистрация хочет участвовать в транспортном конкурсе в Сумах

Облгосадминистрация делегирует своего представителя в состав конкурсного комитета по определению перевозчиков в Сумах.

С соответствующим письмом глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий обратился к Сумскому городскому голове Александру Лысенко.

«В Сумскую облгосадминистрацию поступают обращения от жителей г. Сумы относительно подорожания проезда в городском транспорте, качестве проезда, прозрачности проведения конкурсных процедур по определению автомобильных перевозчиков на автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы, – говорится в письме. − Учитывая изложенное, предлагаем включить в состав конкурсного комитета по определению перевозчиков на автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы заместителя директора – начальника управления транспорта, связи и финансово-ресурсного обеспечения Департамента развития инфраструктуры Сумской облгосадминистрации Андрея Романенко».

Заместитель главы облгосадминистрации Олег Клименчуков добавил, что облгосадминистрация должна не только реагировать на обращение граждан, но и помогать им в решении острых проблем.

«Для того чтобы понимать процессы, происходящие в городском совете по транспортным вопросам, иметь возможность эффективно помогать в их решении, мы и хотим делегировать своего специалиста в этот комитет, – отметил Олег Клименчуков. − Надеемся на положительное решение и что в ближайшее время в составе транспортного комитета в г. Сумы будет представитель облгосадминистрации как исполнительной власти в Сумской области».

Общество Транспортный конкурс
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах стартовал транспортный конкурс
Вчера 09:07

В Сумах стартовал транспортный конкурс

В Сумской городской громаде определят перевозчиков, которые будут предоставлять услуги по пассажирским перевозкам....

Решать, кто будет возить сумчан следующие 5 лет, будут никому неизвестные общественники
18.01.2022 17:54

Решать, кто будет возить сумчан следующие 5 лет, будут никому неизвестные общественники

В состав конкурсной комиссии по определению перевозчиков в Сумах на следующие 5 лет вошли, кроме чиновников, представители общественных организаций....

Сумской исполком принял решение о проведении транспортного конкурса: желтые «Руты» тоже будут
18.01.2022 11:44

Сумской исполком принял решение о проведении транспортного конкурса: желтые «Руты» тоже будут

Сегодня, 18 января, исполком проголосовал за решение «О проведении конкурса по перевозке пассажиров на городских и пригородных автобусных маршрутах общего...

В Сумах приглашают общественников в транспортную конкурсную комиссию
09.11.2021 16:08

В Сумах приглашают общественников в транспортную конкурсную комиссию

Общественные организации приглашают для участия в конкурсной комиссии по отбору перевозчиков пассажиров....

Мэр Сум, обещавший, что с 2022 года маршруток в городе не будет, пошел на попятную
13.07.2021 12:46

Мэр Сум, обещавший, что с 2022 года маршруток в городе не будет, пошел на попятную

По мнению городского головы Сум, в областном центре могут быть проблемы с будущим транспортным конкурсом, который запланирован на 2022 год....

Новости

Официально: все сумские школьники переводятся на дистанционку
Сегодня 14:12
На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1689 человек
Сегодня 08:56
Сумчан запрошують на перегляд фільму «Крути 1918»
Сегодня 14:26
Роботодавець Сумщини став щедрішим
Сегодня 14:24
На Сумщине пожарные ликвидировали масштабное возгорание в жилом секторе
Сегодня 14:23
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме
Сегодня 13:43
Как в Сумах на выходных будут работать пункты вакцинации
Сегодня 13:06
Сумские скороходы собираются на чемпионат мира в Оман
Сегодня 12:54
Облгосадминистрация хочет участвовать в транспортном конкурсе в Сумах
Сегодня 12:00
На Сумщине криминальное трио подозревают в организация ОПГ
Сегодня 11:58
В Сумах на переходе сбили пешехода, переходившего дорогу на красный свет
Сегодня 11:51
«Альянс» расстался еще с двумя игроками
Сегодня 11:27
view counter
view counter

Статьи

У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
Сегодня 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
Вчера 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Главный инфекционист Сумщины о крещенских купаниях
18.01.2022 18:11
Сумчанин вернул себе велосипед, украденный 7 лет назад
17.01.2022 10:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.