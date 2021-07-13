Облгосадминистрация хочет участвовать в транспортном конкурсе в Сумах

С соответствующим письмом глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий обратился к Сумскому городскому голове Александру Лысенко.
«В Сумскую облгосадминистрацию поступают обращения от жителей г. Сумы относительно подорожания проезда в городском транспорте, качестве проезда, прозрачности проведения конкурсных процедур по определению автомобильных перевозчиков на автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы, – говорится в письме. − Учитывая изложенное, предлагаем включить в состав конкурсного комитета по определению перевозчиков на автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы заместителя директора – начальника управления транспорта, связи и финансово-ресурсного обеспечения Департамента развития инфраструктуры Сумской облгосадминистрации Андрея Романенко».
Заместитель главы облгосадминистрации Олег Клименчуков добавил, что облгосадминистрация должна не только реагировать на обращение граждан, но и помогать им в решении острых проблем.
«Для того чтобы понимать процессы, происходящие в городском совете по транспортным вопросам, иметь возможность эффективно помогать в их решении, мы и хотим делегировать своего специалиста в этот комитет, – отметил Олег Клименчуков. − Надеемся на положительное решение и что в ближайшее время в составе транспортного комитета в г. Сумы будет представитель облгосадминистрации как исполнительной власти в Сумской области».
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