В центре Сум отключили воду

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряде потребителей.
Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение ул. Кузнечная, ул. 2-я Набережная р. Стрелки, ул. А. Анищенко 11, пер. Кнышевский, 11, 14.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
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