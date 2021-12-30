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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:15545

В центре Сум отключили воду

Сумской водоканал сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряде потребителей.

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение ул. Кузнечная, ул. 2-я Набережная р. Стрелки, ул. А. Анищенко 11, пер. Кнышевский, 11, 14.

После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.

Общество Отключение воды
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