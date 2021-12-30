В Конотопе в гараже сгорела машина (видео) 12 января в 13:20 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Дмитрия Вишневецкого в г. Конотоп.

О пожаре сообщил сосед, увидевший дым и пламя из-под кровли сооружения. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 24 кв. м, стены, электроинструмент, вещи домашнего обихода и стоявший внутри автомобиль «Ford Escort VAN». Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное сооружение и два рядом расположенных жилых дома.

В 13:39 возгорание локализовали, а в 14:00 – потратив на тушение почти 4,5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.