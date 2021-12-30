В Конотопе в гараже сгорела машина (видео)

О пожаре сообщил сосед, увидевший дым и пламя из-под кровли сооружения. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 24 кв. м, стены, электроинструмент, вещи домашнего обихода и стоявший внутри автомобиль «Ford Escort VAN». Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное сооружение и два рядом расположенных жилых дома.
В 13:39 возгорание локализовали, а в 14:00 – потратив на тушение почти 4,5 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Сумах спасатели не допустили распространение огня на жилой дом, который находился рядом с горящим сооружением....
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