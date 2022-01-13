В Сумах произошла авария на Химгородке

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 50-летний водитель транспортного средства Renault Kangoo не учел дорожной обстановки, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством Skoda Fabia, водитель которого двигался навстречу.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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