В Сумах произошла авария на Химгородке Вчера, около 11 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на ул. Парковая.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 50-летний водитель транспортного средства Renault Kangoo не учел дорожной обстановки, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством Skoda Fabia, водитель которого двигался навстречу.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.