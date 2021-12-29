Десятки тысяч жителей Сум остались без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей.
Коммунальное предприятие временное не осуществляет водоснабжение домов по адресам: ул. Г. Кондратьева, ул. Героев Небесной Сотни, пер. Гражданский, ул. 1-я Оболонская, ул. Петропавловская, ул. Роменская и прилегающих к ним улиц.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
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