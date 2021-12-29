В Конотопе пожарные спасли жилой дом (видео)

На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительной информации, владелица дома растопила печь и вышла по делам на улицу, а через некоторое время увидела, что кровлю начинает охватывать пламя. О происшествии женщина сразу сообщила спасателям, позвонив по номеру «101».
Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли по вызову. Огонь охватил кровлю на площади до 2 кв. м. Существовала угроза быстрого перекидывания огня на весь дом, поскольку он был деревянным. В 5:33 пожар локализовали на начальной стадии, предотвратив его дальнейшее распространение. В 5:50 пожар был ликвидирован.
В результате происшествия никто не пострадал. Допустимая причина пожара – недостаток конструкций, нарушение правил монтажа нагревательной печи и дымохода.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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