В Сумской больнице Святого Пантелеймона круглосуточно работает травмпункт На первом этаже в КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона» круглосуточно работает травмпункт.

В нем обеспечивается неотложная квалифицированная медицинская помощь травмированным с поражением двигательного аппарата и антирабической помощи пострадавшему населению (при укусах).

Обратиться в травмпункт можно по телефону: 66-57-12.

Телефон приемного отделения: (050) 2020103.