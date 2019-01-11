В Сумской больнице Святого Пантелеймона круглосуточно работает травмпункт

В нем обеспечивается неотложная квалифицированная медицинская помощь травмированным с поражением двигательного аппарата и антирабической помощи пострадавшему населению (при укусах).
Обратиться в травмпункт можно по телефону: 66-57-12.
Телефон приемного отделения: (050) 2020103.
Сегодня, 6 октября, на сессию Сумского горсовета пришли врачи 5-й горбольницы, которую хотят присоединить к больнице Святого Пантелеймона....
Работники сумской больницы №5 обеспокоены сообщением о реорганизации их заведения....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала главный врач Первой городской больницы Валентина Доминас....