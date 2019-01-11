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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:0155

В Сумской больнице Святого Пантелеймона круглосуточно работает травмпункт

На первом этаже в КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона» круглосуточно работает травмпункт.

В нем обеспечивается неотложная квалифицированная медицинская помощь травмированным с поражением двигательного аппарата и антирабической помощи пострадавшему населению (при укусах).

Обратиться в травмпункт можно по телефону: 66-57-12.

Телефон приемного отделения: (050) 2020103.

Общество Больница Святого Пантелеймона Травмпункт
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