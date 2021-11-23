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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Экс-глава облздрава пошел на понижение, но не в зарплате

В Сумском областном центре экстренной медицинской помощи новый руководитель.

30 декабря в конференц-зале коммунального некоммерческого предприятия «Сумский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» состоялось представление коллектива нового руководителя предприятия.

Глава областного совета Виктор Федорченко отметил, что Центр считается одним из лучших учреждений здравоохранения области. Чтобы он стал таким, безусловно, много усилий и энергии приложил к этому бывший директор Анатолий Александренко. Однако жизнь не стоит на месте, и сегодня коллектив получает нового молодого и профессионального руководителя – Сергея Бутенко, который до этого возглавлял управление здравоохранения облгосадминистрации.

Новый руководитель заверил, что все хорошие наработки и в будущем будут поддерживаться и развиваться. С. Бутенко выделил основные приоритеты в деятельности Центра: повышение качества предоставления экстренной медицинской помощи населению; постоянное обучение медицинских работников и сооружение в будущем современного учебно-тренировочного центра; тесное сотрудничество с профсоюзной организацией, защиту прав каждого работника; максимальное обновление до конца 2022 года автопарка; укрепление материально-технической базы в каждом структурном подразделении Центра.

Напомним: предыдущий директор центра Анатолий Александренко запомнился своей непомерной зарплатой: в 2019 году – 1,222 млн грн, то есть больше 100 тыс. грн за месяц. После скандала его зарплата подупала: в 2020 – 578 тыс. грн, в 2021 – 769 тыс. грн за 11 месяцев. Однако и эти «гроши» не сравнить с зарплатой Сергея Бутенко на должности начальника управления здравоохранения заработал всего 335 тыс. грн за 11,5 месяцев.

Общество Назначение Сергей Бутенко Скорая Центр экстренной медицинской помощи
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