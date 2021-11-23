Экс-мэр Кролевца возглавил Конотопскую райгосадминистрацию

«Назначить Бобровицкого Александра Михайловича главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области», - говорится в документе.
Напомним: Александр Бобровицкий в 2015-2020 году был мэром Кролевца. В 2020 году на выборах проиграл нынешнему мэру Виктору Лехману.
В Сумском областном центре экстренной медицинской помощи новый руководитель....
Сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания в Сумской мэрии стало известно, что директором КП «Зеленстрой» назначен Олег Скрипка....
Сумское районное управление полиции возглавил новый руководитель....
Приказом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины от 3 декабря 2021 года командиром бригады территориальной обороны Сумщины назначен полковник Сергей Кирьян....
Сегодня глава Национальной полиции Украины, генерал полиции 1 ранга Игорь Клименко представил руководящему составу ГУНП в Сумской области нового главу...