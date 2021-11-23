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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:03345

Экс-мэр Кролевца возглавил Конотопскую райгосадминистрацию

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение «О назначении А.Бобровицкого главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области».

«Назначить Бобровицкого Александра Михайловича главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области», - говорится в документе.

Напомним: Александр Бобровицкий в 2015-2020 году был мэром Кролевца. В 2020 году на выборах проиграл нынешнему мэру Виктору Лехману.

Политика Александр Бобровицкий Конотопская РГА Назначение
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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