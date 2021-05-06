На Сумщине – новый командир бригады территориальной обороны

Его представили сегодня, 20 декабря, во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.
Кирьян Сергей Анатольевич родился 13 августа 1975 года в поселке Коржи Роменского района Сумской области.
Образование: полное высшее, в 2013 году окончил Национальный университет обороны Украины им. Черняховского.
Прохождение военной службы: 1990 – 1992 гг. – Киевское Суворовское военное училище. 1992 – 1997 гг. – Киевский институт Сухопутных войск. 2010 – 2013 гг. – Национальный университет обороны Украины им. Черняховского.
Занимал должности командира взвода, роты, батальона, командира воинской части.
3 декабря 2021 г. приказом Главнокомандующего ВС Украины назначен на должность воинской части А 7045 (117 обр ТрО).
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