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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине – новый командир бригады территориальной обороны

Приказом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины от 3 декабря 2021 года командиром бригады территориальной обороны Сумщины назначен полковник Сергей Кирьян.

Его представили сегодня, 20 декабря, во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

Справка

Кирьян Сергей Анатольевич родился 13 августа 1975 года в поселке Коржи Роменского района Сумской области.

Образование: полное высшее, в 2013 году окончил Национальный университет обороны Украины им. Черняховского.

Прохождение военной службы: 1990 – 1992 гг. – Киевское Суворовское военное училище. 1992 – 1997 гг. – Киевский институт Сухопутных войск. 2010 – 2013 гг. – Национальный университет обороны Украины им. Черняховского.

Занимал должности командира взвода, роты, батальона, командира воинской части.

3 декабря 2021 г. приказом Главнокомандующего ВС Украины назначен на должность воинской части А 7045 (117 обр ТрО).

Общество Назначение
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