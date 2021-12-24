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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах новый начальник полиции

Сумское районное управление полиции возглавил новый руководитель.

Сегодня, 24 декабря, начальник ГУНП в Сумской области Сергей Чиж представил личному составу Сумского районного управления полиции нового руководителя подразделения. Им стал полковник полиции Константин Лебидь.

Константину Лебидю 47 лет. Имеет высшее юридическое образование. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году, поступив на учебу в Херсонское училище милиции. После его окончания начал работу в должности инспектора Карловского районного отдела внутренних дел УМВД Полтавской области.

Долгое время работал в Карловском РОВД, затем на руководящих должностях в ОВД городов Полтавы, Чернухи, Решетиловки, Карловки Полтавской области. С 24 декабря назначен временно исполняющим обязанности начальника Сумского райуправления полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Начальник ГУНП в Сумской области Сергей Чиж пожелал новому руководителю районного управления полиции и всему большому коллективу подразделения сил и успехов в работе, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Право Константин Лебидь Назначение Полиция Сумское районное управление полиции
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