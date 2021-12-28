В Сумах директором «Зеленстроя» назначили мужа нардепки Сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания в Сумской мэрии стало известно, что директором КП «Зеленстрой» назначен Олег Скрипка.

Напомним, что ранее, до 2013 года, Олег Скрипка был начальником горотдела ГАИ, а потом возглавил участок КП «Дорремстрой». Летом 2021 года он женился на народной депутатке от Сум Татьяне Рябухе (теперь Скрипке).