В Сумах директором «Зеленстроя» назначили мужа нардепки

Напомним, что ранее, до 2013 года, Олег Скрипка был начальником горотдела ГАИ, а потом возглавил участок КП «Дорремстрой». Летом 2021 года он женился на народной депутатке от Сум Татьяне Рябухе (теперь Скрипке).
Сумское районное управление полиции возглавил новый руководитель....
Приказом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины от 3 декабря 2021 года командиром бригады территориальной обороны Сумщины назначен полковник Сергей Кирьян....
Сегодня глава Национальной полиции Украины, генерал полиции 1 ранга Игорь Клименко представил руководящему составу ГУНП в Сумской области нового главу...
Приказом Государственной таможенной службы Украины от 22 сентября 2021 №1177-о назначено Юрий Азарова на должность начальника Сумской таможни....
С 4 августа к исполнению обязанностей начальника Сумской таможни приступил Юрий Юрьевич Азаров (приказ Государственной таможенной службы Украины от 02.08.2021...