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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:27369

В Сумах директором «Зеленстроя» назначили мужа нардепки

Сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания в Сумской мэрии стало известно, что директором КП «Зеленстрой» назначен Олег Скрипка.

Напомним, что ранее, до 2013 года, Олег Скрипка был начальником горотдела ГАИ, а потом возглавил участок КП «Дорремстрой». Летом 2021 года он женился на народной депутатке от Сум Татьяне Рябухе (теперь Скрипке).

Общество Зеленстрой Назначение Олег Скрипка
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